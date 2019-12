Isabel II hablará del "camino con baches" del Reino Unido

La imagen de la monarquía británica sufrió un deterioro este año por la reciente entrevista que concedió el príncipe Andrés a la BBC para hablar de su amistad con el financiero Jeffrey Epstein , quien se suicidó este año en prisión mientras esperaba un juicio por presuntos delitos de tráfico sexual de menores. El duque de York no mostró ninguna empatía hacía las víctimas de Epstein.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.