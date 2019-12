Por su parte, los representantes del PP, Vox y Ciudadanos elogiaron el discurso del Rey Felipe VI, que instó a confiar en España y a no caer en la autocrítica destructiva.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.