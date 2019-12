El mensaje de Navidad del rey Felipe VI para España

Los desafíos ha reiterado que no son sencillos, pero ha mostrado su convencimiento de que se superarán.

El rey ha recalcado que "España no puede quedarse inmóvil ni ir por detrás de los acontecimientos" y "ha de seguir recorriendo su camino sin encerrarse en sí misma como en otras épocas del pasado y levantando la mirada para no perder el paso ante los grandes cambios".

"Ante esa realidad no debemos caer en los extremos ni en una autocomplacencia que silencie nuestras carencias o errores ni en una autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político que hemos acumulado", ha añadido.

