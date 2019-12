En general no podremos cambiar el nombre de nuestro pedazo de tierra, crear nuestra propia nación o incluso prohibir a los intrusos que se atrevan a poner un pie en nuestra isla.

No debemos olvidar tener en cuenta la distancia entre el continente y la isla, ya que el acceso puede resultar problemático en caso de mal tiempo. Por otro lado, siempre cuando los elementos enfurecidos se desencadenen, nuestro nuevo hogar se convertirá en un barco de piedra golpeado por las olas.

Además, si la isla no tiene edificios puede haber una razón: es muy posible que no haya permiso para construir porque esté protegida.

Segundo punto, la escritura de propiedad. Algunos países europeos, como Grecia (excepto Atenas y su región) no tienen un registro de tierras. Por lo tanto, es absolutamente necesario obtener información de las autoridades competentes y privilegiar los canales de venta "respetables" antes de firmar cualquier documento para que no vea su dinero y su nueva propiedad evaporarse.

Antes de soñar con adquirir nuestro propio pedacito de paraíso, hay que tener en cuenta, por supuesto, algunos parámetros. En primer lugar, el factor político. Pero como nuestra búsqueda del Grial se limita a Europa, la estabilidad de los regímenes en vigor no debería verse sacudida por peligros como los repetidos golpes de Estado.

Mientras desenvuelven frenéticamente sus regalos este 25 de diciembre, algunos de ustedes pueden haber descubierto algo de dinero en efectivo contante y sonante. Pero ¿Qué hacer con él? ¿Meterlo bajo el colchón? Euronews propone una idea no tan loca: ir en busca de una isla privada en venta en Europa.

Santorini (No, no está en venta)

