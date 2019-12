En este 2019 que agoniza se conmemora el 80 aniversario del final de la Guerra Civil en España. En el País Vasco español, en su mayoría opuesto al alzamiento liderado por el general Francisco Franco, las evacuaciones comenzaron en 1936, coincidiendo con el principio de la ofensiva.

El éxodo fue masivo entre marzo y octubre de 1937 y después, tuvo lugar la gran Retirada, entre enero y febrero de 1939. Al principio de la Guerra, en 1936 16.500 personas, en su mayor parte: mujeres, niños y personas mayores, fueron transportadas en navío y en barcos de pesca.

Cerca de 3.000 milicianos fueron además evacuados y repatriados hacia Cataluña a través de la frontera de Port Bou.

Los civiles se instalaron mayoritariamente en Bayona, Hendaya, Anglet, San Juan de Luz y más al norte en las Landas el Lot y Garona y el Lot et l’indre.

Algunos se quedaron en Francia unas semanas solamente; otros (alrededor de 5.000) más tiempo. En paralelo, más de 100.000 republicanos de Guipúzcoa huyeron con sus familias hacia Vizcaya, más al oeste.

El 4 de enero de 1937 las bombas cayeron sobre Bilbao. La comida y los bienes de primera necesidad escaseaban. El gobierno vasco aceptó la oferta de la embajada republicana en París que proponía la acogida temporal de los menores situados cerca de las zonas en conflicto.

Dos meses más tarde y con el acuerdo de y la protección del ejército británico y de las agrupaciones sindicales y humanitarias francesas comenzó la evacuación de miles de niños y niñas.

Los destinos principales fueron: Francia, Reino Unido y la Unión Soviética.

La memoria viva es el sustrato de la Historia. Para que no se pierda la voz del sufrimiento que vivió toda una generación hemos ido al encuentro de quienes vivieron "La Retirada" en primera persona.

Uno de los buques que aseguró esta evacuación masiva se llamó “la Habana”, fue requisado en Bilbao. En él embarcó Miren, que por aquel entonces tenía 12 años, con su Hermana pequeña, de nueve. Tardaron cuatro años en volver a ver a sus padres, en Biarritz. Hoy tiene 95 y nos comentaba cómo en aquella época no se podía hablar "ni podías respirar". Explica que con la oposición mayoritaria de los vascos al régimen de Franco todo el mundo era sospechoso. "Estábamos todos amenazados, porque los de Franco, para ellos éramos unos traidores y todos los que pudimos pues nos escapamos de aquí, si esto quedó vacío. no empleábamos la palabra éxodo pero lo era. La verdad es que fue la Retirada”.

Según la Universidad del País Vasco, el número de exiliados vascos durante todo 1937 fue de cerca de 130.000, de los cuales 32.000 eran menores. En 1937 la Legión Cóndor bombardeo Durango y varias localidades de Bizkaia y en abril: Gernika. Pablo Vélez González, de 83 años explica la versión de los hechos que se les daba en la escuela pública.

“Se nos decía que Gernika fue bombardeada o rota por los propios rojos separatistas vascos. Esa es una noticia que la hemos tenido que tragar de chavales, hasta conocer la verdad.”

Años después algunos supervivientes se resisten al perdón. Alejandro del Amo Díaz, hoy con 99 años, luchó siendo menor al lado de dos de sus hermanos, milicianos los tres de la UGT, socialistas.

“Pues yo lo único que aprendí entonces y cuando vi la primera sangre en la carretera y allí había un seños muerto, yo aprendí que eso no era bueno. No hay derecho a lo que se hizo con los españoles, un millón mataron, un millón de hermanos. Yo no les perdono nunca.”