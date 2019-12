Francia hacia un sistema de pensiones no tan 'universal'

Francia aun no ha llegado a un acuerdo en la huelga contra la reforma de pensiones.

Todo se remite a una promesa que en repetidas ocasiones formuló el primer ministro, Edouard Philippe: la de un sistema de pensiones "universal", que ponga fin a los regímenes especiales.

Pero después de una huelga masiva de tres semanas y de que más de un millón de personas se movilizaran en las calles del país, han comenzado las negociaciones sector por sector.

En Francia hay 42 regímenes de pensiones, muy diferentes, entre el sector público y el sector privado. El proyecto propone "refundir" todos esos regímenes en un solo régimen universal.

Pero ya se han empezado a dar concesiones:

Por ejemplo, los policías y bomberos de actuación sobre el terreno podrán optar por jubilarse a los 52 o 57 años, al igual que los controladores de tráfico aéreo ( siempre y cuando cumplan un mínimo de años cotizados.)

Los camioneros, por su parte, podrán mantener su licencia de fin de actividad bajo ciertas condiciones, con una jubilación anticipada a los 57 años.

Otras ocupaciones en los sectores sanitario y Transporte siguen aún en vías de negociación.

Por lo que la universalidad deseada, según algunos expertos como Emmanuel Grimaud, fundador de "Máxima Pensión", empieza a perder fuerza:

"Un sistema universal no significa que no haya particularidades. Uno también puede preguntarse si no se han hecho demasiadas concesiones y que esto pueda crear un desequilibrio y el deseo de negociar por parte de todas las profesiones no debe ir demasiado lejos, ya que esto significaría penalizar a otros empleados que tienen una edad inicial de 62 años o quizás o en la eddad crucial de 64 años."

Según los analistas, todas estas concesiones tendrán un coste para las arcas del Estado, aunque por el momento, es difícil estimar la cantidad.

La próxima reunión oficial entre el Gobierno de Emmanuel Macron y los sindicatos tendrá lugar el 7 de enero.