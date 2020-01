La reforma de las pensiones que bloquea Francia

Un grupo de 20 diputados del gobernante La República en Marcha ha ofrecido alternativas. Entre ellos está Hubert Julien-Laferrière: "Necesitamos una edad crucial personalizada, no la misma para todos. Una edad crucial que se adapte a los diferentes tipos de carreras y a los trabajos más difíciles. Porque hoy en día se observa una diferencia en la esperanza de vida según el trabajo. Y a partir de los 60 años la diferencia en la esperanza de vida puede llegar a una década".

En 2018, los maquinistas de la SNCF se retiraban a los 53 años de media. Otros empleados ferroviarios a los 58. El Gobierno les ofreció un incremento progresivo de la edad de jubilación. Pero para ellos, no es suficiente, como detalla Laurent: "Lo que queremos primero es la retirada completa de la reforma, el Gobierno sabe que tiene que considerar y tener en cuenta la indignación del país".

Esta es una de las pocas cosas que no ha cambiado para Laurent desde el inicio del paro. Este trabajador ferroviario está acostumbrado a levantarse temprano por la mañana. Son las seis y estos huelguistas están trabajando duro para convencer a los empleados de que les apoyen, "Estamos montando nuestros puestos de huelga en la estación de tren como lo hemos hecho todos los días desde el 5 de diciembre", explica Laurent.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.