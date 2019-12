Más de 116000 afiliados del partido de Netanyahu, el conservador Likud, votan este jueves para elegir al líder de la formación. El ex ministro de Interior, Gideon Saar, es el primer rival interno capaz de hacer frente al actual primer ministro. Con un perfil más derechista, también prometió la anexión del Valle del Jordán y de las colonias judías en la Cisjordania ocupada. Además, cree que Netanyahu ha sido blando en la gestión de la crisis en Gaza.

Israel lanza una represalia contra la franja de Gaza. Después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, tuviera que abandonar un acto de campaña por el ataque de un misil interceptado por el sistema de defensa israelí. El Ejército hebreo ha respondido con una serie de ataques aéreos contra posiciones de Hamás, que controla la franja desde 2014. Fuentes palestinas aseguran que, aunque no ha habido heridos, si se han registrado daños graves en infraestructuras.

