La orangutana Chavi, de 25 años de edad, se ha convertido en madre por tercera vez en el zoológico de Moscú. Sus otros bebés nacieron en 2010 y 2012. La madre siempre mantiene entre sus brazos al recién nacido que sólo pesa un kilo y medio. Mientras tanto, el padre Sandokan y la abuela Chapi intentan no molestar a Chavi y mantener la distancia.

