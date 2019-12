Según el think tank Edam, basado en Estambul, el despliegue militar turco consistiría en "fuerzas especiales" y "personal de combate altamente cualificado", así como oficiales de inteligencia y de enlace. El centro de investigación afirma que las operaciones en Siria han permitido a Turquía adquirir experiencia en este tipo de operaciones.

Sin embargo, el general Haftar, que no tiene ninguna legitimidad internacional, cuenta con el apoyo de mercenarios de Rusia y la asistencia que suministran Egipto y Emiratos Árabes.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.