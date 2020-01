Haftar negocia con Grecia, que amenaza con bloquear un acuerdo de paz

"Son buenas noticias que el general Haftar esté preparado para cumplir el alto el fuego", decía la canciller alemana Angela Merkel. "Es una precondición. Tendremos que ver en la conferencia de Libia que el embargo de armas se vuelva a respetar. Se ha acordado a nivel de Naciones Unidas, pero tristemente no se han adherido a él".

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.