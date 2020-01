Sin acuerdo para mantener la tregua en Libia

Las cancillerías de media Europa están pendientes de las reuniones y llamadas que continúan. En primera línea está también Italia, que debe no solo defender sus intereses en Libia, sino también evitar males mayores, especialmente el terrorismo y los nuevos flujos migratorios .

Por la tarde, cuando al Serraj, que exige que las milicias de Haftar salgan de Trípoli, no quiso reunirse con Haftar, quedó claro que esta ronda de negociaciones tampoco se resolvería.

Si bien el turco Çavuşoğlu se mostró optimista , permaneció del lado de Serguei Lavrov, que no subestima la obstinación de Kalifa Haftar, que hasta ahora se resistía a dejar que sus tropas regresaran a su cuartel, abandonando así las últimas posiciones de conquista en Trípoli.

En Libia la tregua se mantiene firme, aunque con dificultades, a la espera de un acuerdo entre las partes que no ha llegado desde Moscú.

