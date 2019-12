Este retraso en estas dos medidas se produce en medio de las conversaciones que mantienen los socialistas con Unidas Podemos, ERC y otras fuerzas para formar Gobierno. El Ejecutivo en funciones espera que esta situación "no vaya más allá de enero".

Respecto a la subida del salario mínimo la vicepresidenta Isabel Celaá ha apuntado en el Consejo de Ministros que se dará en 2020, tras el diálogo social con empresas y sindicatos y que no será una subida unilateral. El Gobierno de España ha recordado que la propuesta electoral es subir el sueldo mínimo que actualmente se sitúa en los 900 euros mensuales hasta el 60% del salario medio, suponiendo un nuevo incremento que podría llegar a 1200 euros.

España congela las pensiones y retrasa la subida del Salario Mínimo hasta que haya Gobierno . El Ejecutivo en funciones planea una única subida de las pensiones del 0'9% con efecto retroactivo para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Descartan hacerlo ahora , para evitar los gastos informáticos y de comunicación que supondría hacer una subida inmediata que permite la ley del 0,25% con respecto al IPC y otra después del 0'65% restante para cumplir con todo el tramo que proponen.

