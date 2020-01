España estrena el año con casi 600 km de autopistas sin peaje

También se ha liberalizado este 1 de enero un tramo de 93 km de la AP-4, que une Seville con Cádiz. Las cuentas del Ejecutivo son claras: no hay razón que justifique ni aquí ni en la AP-7 renovar una concesión que costaba mucho más al bolsillo de los ciudadanos que la cantidad que se ahorraba en el mantenimiento de la autopista.

"Ya en noviembre del pasado año iniciamos la primera liberalización de un autopista en España, pero un un tramo mucho más pequeño, en Burgos.... Lo que sí hemos con claridad en la provincia de Burgos es que la siniestralidad ha bajado mucho y en todo este año no hemos tenido un accidente muy grave", explicaba Ábalos acompañado del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

Algunos conductores se resistían a creerlo y daban marcha atrás buscando como pagar el peaje. Son estampas de la primera jornada gratuita del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, en el este de España, cerca de quinientos kilómetros de autopista que horas antes costaban casi 46 euros a los coches y 62 a los camiones. La concesión caducó hace unos meses y el gobierno decidió no renovarla. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha recordado que no es el primer peaje que se suprime ni será el último.

