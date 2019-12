Tras estos cambios quedan 1.200 km de autopistas de peaje en España (en verde en el mapa) y en algunos lugares, como Galicia, las empresas concesionarias han decidido incrementar notablemente su precio. El Gobierno ha prometido que no renovará las concesiones que expiren durante la legislatura. Entre estas se encuentra una de las más frecuentadas por los turistas europeos: el tramo entre La Jonquera, localidad fronteriza con Francia, y Tarragona.

"Tarragona-Alicante gratis. Me parece genial. Fantástico", añadía otro.

Duele a casi todos los bolsillos y mucho más a los de quienes trabajan haciendo muchos kilómetros... Estamos hablando de los peajes en las autopistas, un negocio boyante que encogerá este nuevo año en España. Desde el 1 de enero, casi 600 kilómetros de autopistas cuya concesión ha expirado en 2019 pasan a ser gratuitas. Casi 500 Km corresponden al tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante. Los usuarios no esconden su alegría:

