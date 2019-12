El país empezó a tomar en serio la lucha contra que las personas duerman en la calle en 2008 e incluso los cambios de gobierno no los han desviado del camino.

"Ha habido un amplio consenso político", dijo. "No queremos dejar a nadie fuera de la sociedad. Finlandia es un país pequeño, así que necesitamos que todos se involucren en la sociedad."

"Todos los que investigan un poco saben que se puede hacer. No es una cuestión de dinero porque ahorra dinero para la sociedad. No es demasiado caro. Así que es difícil para mí entenderlo".

"Es difícil hacer un análisis de coste-beneficio, pero si hablas con la gente en Finlandia te dirán que con el tiempo no es más caro", dijo Spinnewijn a Euronews. "Pero se necesita una inversión adicional para hacer la transición de los albergues a la vivienda".

"Es posible que estos servicios no quieran dar de alta a la gente porque saben que la están dando de alta en la calle. Así que prolongan, artificialmente, su estancia en servicios muy costosos. Por lo que si se toman todos los costos en conjunto - ciertamente en los países con sistemas de refugio de alta calidad - proporcionar vivienda con apoyo a través del enfoque de vivienda primero es el mismo costo, sino más barato".

En muchos países, a las personas sin hogar no se les suele dar alojamiento hasta que no han resuelto o han recibido tratamiento para los problemas que les llevaron a las calles en primer lugar, ya sean económicos, de salud o de adicción.

Photo by Ev on Unsplash

