Rusia recurre la sanción por el escándalo del dopaje

"Este paquete de documentos contenía en primer lugar un aviso sobre el desacuerdo con las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje, el aviso fue aprobado en la reunión de la RUSADA. Además, como no podía modificar la notificación en modo alguno, consideré necesario escribir una carta de acompañamiento que también mostraba mi posición", ha explicado el director general de la RUSADA.

Moscú no baja los brazos ante la Agencia Mundial Antidopaje. Su homóloga en Rusia, la RUSADA, ha apelado mostrando su desacuerdo ante la sanción que inhabilita durante cuatro años al país para participar o acoger competiciones internacionales. Ahora quien debe decidir su acepta la impugnación es el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

