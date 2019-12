Un Concierto de Año Nuevo en Viena con aires letones y españoles

"Me hace muy feliz. Es maravilloso poder empezar el año nuevo con algo así, algo positivo. Le da al Año Nuevo la oportunidad de ser mejor que el anterior. Es un gesto genial, y hasta un sentimiento simbólico. La música habla un lenguaje universal. En cada continente, en cada lugar, la música se comprende sin necesidad de palabras . Estoy muy emocionado y agradecido. Incluso un poquito nervioso también", explicaba Andris Nelsons en rueda de prensa.

