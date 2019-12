Culpable de 'mentir' a los jueces sobre su supuesta violación

La decisión judicial ha provocado controversia . Activistas por los derechos de la mujer no entienden cómo se puede llegar a una situación en la que una joven, en lugar de ser la denunciante tras alegar que ha sido violada, se haya convertido en acusada .

"Queríamos aportar todas las pruebas en relación con el caso de violación, algo que lamentablemente fue restringido por el Tribunal. Porque la postura de los jueces no contemplaba el asunto como un caso de violación. La corte decidió afrontarlo como un caso de daños públicos ", afirma Nicoletta Charalambidou, letrada chipriota de la defensa.

