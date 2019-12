La firmeza que Macron empleó el año pasado con los chalecos amarillos no fue suficiente para frenar la determinación de los más decididos... y en Francia hay muchos sectores decididos, sobre todo en la función pública, a echar por tierra la reforma.

"Me sorprende que dure un mes. Creo que es muy molesto para la gente que vive aquí", opinaba una turista extranjera.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.