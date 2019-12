Ola de violencia contra la comunidad judía en Nueva York

El antisemitismo no solo inquieta en Estados Unidos. En Europa también se está registrando un aumento de este tipo de actos. Como muestra, las tumbas judías profanadas recientemente tanto en Eslovaquia como en el norte de Francia, donde el gobierno ha impulsado la creación de una oficina destinada a luchar contra el odio religioso.

Para el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no se trata solo de sucesos aislados, sino que, en su opinión, estamos en presencia de terrorismo doméstico contra el que propone desarrollar un arsenal legislativo.

