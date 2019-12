El Año de la Rata de Metal augura un auge de la economía y la riqueza

Las predicciones auguran éxito para los ciudadanos en sus lugares de trabajo y en la educación . Pero no todo son buenas noticias ya que advierten de un deterioro en las relaciones personales y en la salud. El Año Nuevo Lunar, en China, comienza el 25 de enero de 2020 .

"El nombre del zodíaco de 2020 es Geng Zi. La gente estará más tranquila y será más pacífica en lugar de irritable. No habrá grandes muestras de violencia. Sin embargo, el Geng, el Metal Yang, conlleva otro tipo de letalidad. Una letalidad que viene sin pólvora. Podría referirse a las guerras frías o a los conflictos lingüísticos. Este 2020 es el año del agua. La economía y la riqueza aumentarán ", afirma Dong Yilin, maestro de fengshui.

