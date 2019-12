España responde a Bolivia expulsando a tres de sus diplomáticos

México ha decidido no responder con medidas recíprocas a Bolivia. Para el Gobierno de López Obrador la prioridad es proteger a los mexicanos que viven en el país, por lo que mantendrá al frente de su embajada en La Paz a la actual encargada de negocios.

Entre Bolivia, de un lado, y España y México de otro, saltan chispas por la crisis de las embajadas. España ha dado 72 horas a tres funcionarios de la embajada boliviana en Madrid para que salgan del país. Se trata de una medida recíproca después de que Bolivia declarara "personas non gratas" a dos diplomáticos y varios policías españoles.

