"Hay varios liderazgos, no hay uno solo", apuntó Paco, aunque sin referirse en concreto a los casos de los excancilleres David Choquehuanca y Diego Pary que junto al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez se perfilan como posibles candidatos masistas.

A su juicio, es preciso que para evitar un posible "proceso de fragmentación", el MAS y Morales se "reinventen" con un cambio en su actitud y discurso, algo que hasta el momento no ha percibido.

Para Cordero, el que Morales haya dejado el poder y que no sea candidato en las próximas elecciones fue uno de los cortes más significativos ocurridos este 2019, pues consideró que a su alrededor se estructuró "una especie de liderazgo único e insustituible, inigualable" que logró unificar a varios sectores.

El tránsito de 2019 a 2020 ha consistido para Bolivia en salir de un año electoral convulso para ingresar a uno nuevo de esas mismas características y no menos complejo.

En Argentina, donde ha sido acogido por el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández, está tramitando su solicitud de refugiado, lo que impediría su extradición, pero por el momento no disfruta de ese estatuto.

Evo Morales habló ante los medios en Buenos Aires justo cuando se cumplen tres semanas de su estancia en Argentina, donde pidió ser refugiado. El exmandatario boliviano estaba acompañado de sus dos abogados que aseguraron que no sería extraditado ya que el cargo en su contra (sedición) responde a razones políticas, por lo que hasta los momentos Morales permanecerá bajo el brazo protector del presidente Alberto Fernández.

