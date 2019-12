Explosión de ira chií contra la embajada de EEUU en Bagdad

Según las autoridades iraquíes, no había diplomáticos ni funcionarios estadounidenses en el interior del edificio. El asalto se ha producido al término de los funerales por las víctimas de los bombardeos estadounidenses contra la milicia proiraní Kata'ib Hizbulá, a la que el Pentágono acusa de un ataque contra una base militar con presencia norteamericana en el que falleció un contratista estadounidense el pasado viernes.

