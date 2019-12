"Su ataque no fue el primero que ponía en riesgo vidas estadounidenses. La respuesta determinada que hemos dado hoy deja en claro lo que el presidente Trump ha dicho durante meses: no toleraremos que la República Islámica de Irán tome medidas que pongan en peligro a los hombres y mujeres estadounidenses".

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.