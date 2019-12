La Rusia de Vladímir Putin cumple veinte años esta Nochevieja

"La crisis financiera de 1998 sacudió el interior del país", recuerda Stankevich. "La economía casi no se movía. El Gobierno se derrumbó. Floreció la oligarquía rusa, que buscaba con avidez pillar todo lo que pudiera. Las huelgas de los mineros continuaron. Todo indicaba la debilidad del Estado, del Gobierno. El riesgo de desestabilización era evident e".

De esta forma, el antiguo jefe del Servicio Federal de Seguridad, ex KGB, dirigió a Rusia a comienzos del nuevo milenio. Se convirtió en presidente interino y ganó sus primeras elecciones en marzo. Veinte años después, una de sus palabras favoritas cuando describe a su Rusia es "estabilidad". Los opositores de Putin emplean otra: "estancamiento".

"Me marcho,he hecho todo lo que he podido", decía en el mensaje televisado.

El 31 de diciembre de 1999 los rusos no imaginaban que acabarían de festejar la Nochevieja con un nuevo presidente. Efectivamente, una nueva era política tuvo lugar esa misma noche, hace veinte años, marcado por las campanadas del reloj del Kremlin.

