El Proyecto de Vendedores Callejeros, ( The Street Vendor Project , en inglés) que pertenece al Centro de Justicia Urbana de Nueva York, visibiliza a personas como Guadalupe, en su mayoría mujeres inmigrantes indocumentadas, para quienes es muy complicado salir adelante . Además de soportar las bajas temperaturas de la Gran Manzana, raramente denuncian robos y abusos por miedo a que una visita de la policía acabe en deportación .

Como cada día desde hace 20 años, Guadalupe Galicia, originaria de México, se ha levantado a las cuatro de la mañana para preparar tamales, que después vende por 2 dólares en las calles de Nueva York . Con lo que gana cría a sus seis hijos. Una tarea que no está exenta de obstáculos.

