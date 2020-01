Insultos y gestos obscenos para el primer ministro de Australia

"¿Cómo es que sólo teníamos cuatro camiones de bomberos para proteger nuestro pueblo? No es un pueblo rico pero tenemos corazones de oro", señalaba a las autoridades una de la residentes de Cobargo, en Nueva Gales del Sur.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.