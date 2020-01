Ciudad de México comienza el año con el propósito de proteger el medioambiente. A partir del 1 de enero, las bolsas de plástico ya no se entregan gratuitamente en los comercios, por lo que sus habitantes deberán transportar la compra de un modo más sostenible. Sacos de tela, cestas de mimbre, o mallas si no quieren pagar los 75 céntimos que costarán las biodegradables de fibra sintética. Una medida que para algunos es todo un desembolso, si se tiene en cuenta que el salario mínimo diario ronda unos 100 pesos.

"Pero imagine que me olvido mi bolsa y yo compro ahorita productos, ¿cómo me los llevo, si no me dan bolsas de plástico? Por otra parte, está muy bien que protejan el medioambiente, sobre todo", cuenta Ernesto Gallardo Chávez, trabajador del metro.

Los múltiples usos de una bolsa de plástico

En 2021 la misma ley prohibirá pajitas de plástico, cucharas, cápsulas de café y otros productos de un solo uso. Pero lo cierto es que en Ciudad de México, las bolsas de plástico casi nunca son de usar y tirar: los ciudadanos adaptan sus cubos de basura al tamaño de las bolsas o las utilizan para recoger los excrementos de los perros. "Lo que va a forzar este marco óptimo es al el rehúso. Pero ¿con qué lo vas a usar? Con plástico", dice Aldimir Torres, Asociación Nacional de Industrias del Plástico de México.

En defensa de los océanos

Asimismo, una decena de países del Caribe, como Jamaica, Trinidad y Tobago, o Bahamas, han prohibído plásticos de un solo uso, así como los recubiertos de espuma poliespán o poliestireno. La conservación de sus costas, se ha convertido en una de las grandes prioridades de esta región, que vive principalmente del turismo.

En el mundo se consumen anualmente unos 5 billones de bolsas de plástico cuya desaparición puede tardar cientos de años.