"Lo que sabemos de momento es que el atacante en su recorrido intentó abalanzarse sobre otras personas que lograron evitarlo . Desgraciadamente, como ya he dicho, alcanzó a tres personas, una de las cuales ha muerto." declaraba la fiscal de Créteil, Laure Beccuau, al mando de la investigación.

La policía ha abatido al agresor cuando huía. Por el momento no se ha calificado de acto terrorista. Aún se desconoce el motivo de los apuñalamientos.

