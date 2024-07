Por Euronews & AP

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, afirma que no existen amenazas concretas contra los Juegos Olímpicos París 2024. En vísperas de la ceremonia de apertura de la cita olímpica, Darmanin ha declarado que se ha impedido la entrada en el país a unas 1.000 personas por sospechas de posible "espionaje", como parte de los retos de seguridad a los que se enfrentan los franceses para que los Juegos sean seguros para miles de deportistas y millones de aficionados.

Los servicios de seguridad han examinado cientos de miles de informes correspondientes a voluntarios olímpicos, trabajadores y otras personas implicadas en los Juegos, así como a personas que han solicitado pases para entrar en la zona de seguridad más estrictamente controlada de París, a lo largo de las orillas del Sena. Estos controles impidieron el acceso a unas 5.000 personas, según declaró el martes el ministro del Interior. Entre ellas, "hay unas mil personas sobre las que tenemos sospechas de que estén relacionadas con injerencias extranjeras, podemos decir que espionaje", indicó Darmanin.

Ciudadanos sin opción a tomar parte en el desarrollo de los Juegos Olímpicos

Otros ciudadanos fueron identificados como personas sospechosas de radicalización islámica, de extremismo político de izquierdas o derechas, relacionadas con antecedentes penales significativos y otros problemas de seguridad, señaló. "No nos pareció buena idea que estas personas fueran vigilantes de estadios, voluntarios o que acompañaran a las diferentes selecciones olímpicas. De un millón de personas, 5.000 ciudadanos no son muchos, y demuestra el profundo trabajo del Ministerio del Interior", explicó.

Darmanin, que permanece como interino en el Ministerio del Interior hasta que se forme un nuevo Gobierno, tras las elecciones legislativas de principios de mes, ha señalado en repetidas ocasiones las sospechas de injerencias respaldadas por Rusia. "Estamos aquí para asegurarnos de que el deporte no se utiliza para espiar, para llevar a cabo ciberataques o para criticar y a veces, incluso, mentir sobre Francia y los franceses", declaró Darmanin. El ministro del Interior añadió que "la información interferente y manipuladora" no procede solamente de Rusia, sino también de otros países, naciones que no enumeró. "Por eso, estamos en alerta y queremos que sepan que no somos ingenuos", afirmó Darmanin.

Monumental despliegue de agentes de seguridad en las calles de París

Las autoridades francesas han preparado un despliegue de 35.000 policías cada día en París, para velar por la seguridad de los Juegos Olímpicos, que se comienzan oficialmente este viernes 26 de julio y concluyen el domingo 11 de agosto. Para la ceremonia de apertura, el viernes, el número de agentes desplegados en las calles será de 45.000, con una presencia más destacada en torno a las orillas del río Sena, escenario principal del comienzo de los Juegos París 2024.

Además, alrededor de 15.000 soldados de la misión 'Sentinelle' participan en operaciones de seguridad en la región parisina. Al mismo tiempo, Francia está recibiendo ayuda de más de 40 países que, en conjunto, han enviado al menos 1.900 refuerzos policiales. Las autoridades francesas extremarán la vigilancia para mantener seguros a los deportistas de Ucrania y de Israel.

En una nota manuscrita dirigida a decenas de miles de policías, bomberos, expertos en desactivación de explosivos, agentes de los servicios de inteligencia y personal de seguridad privada, Darmanin señala que "el mayor evento mundial que un país puede organizar está por fin aquí, tras cuatro años de preparación". De la misma manera señala que Francia "se enfrentaba a retos de seguridad sin precedentes".

Colocar estadios deportivos temporales en espacios públicos y organizar la ceremonia de apertura en torno al río Sena complica notablemente el trabajo de los agentes que se encargan de la seguridad en los Juegos Olímpicos.