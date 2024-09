La relevancia de la UE en el Sur Global podría resquebrajarse aún más a menos que Kallas demuestre su "compromiso" en la cuestión palestino-israelí, según informan diversas fuentes a 'Euronews'.

Kaja Kallas se enfrenta a la presión de demostrar que tiene la experiencia y el compromiso necesarios para dirigir la diplomacia de la Unión Europea más allá de su flanco oriental, sobre todo en respuesta a la guerra de Gaza, según han declarado a Euronews varios funcionarios, legisladores y analistas.

A la espera de una votación de confirmación por parte de los legisladores, el ex primer ministro estonio está llamado a sustituir a Josep Borrell en el máximo cargo diplomático de la UE -Alto Representante para la Política Exterior- al frente de la acción exterior del bloque en regiones como África, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

Pero Kallas, firme contra Rusia e impulsora de los esfuerzos de la UE para castigar al Kremlin por su invasión de Ucrania, tiene un historial limitado en compromisos diplomáticos más allá del flanco oriental deEuropa.

Su apoyo a la resistencia ucraniana ha definido su ascenso al reconocimiento internacional, mientras que sus escasas declaraciones públicas sobre Gaza han adoptado la línea bien ensayada de la UE de apoyar firmemente el derecho de Israel a la autodefensa al tiempo que pide el respeto del derecho internacional humanitario en Gaza.

Esto, combinado con la progresiva erosión del poder de decisión de la Alta Representante -que sólo puede actuar con el respaldo unánime de los 27 Estados miembros-, significa que la relevancia de la UE en Oriente Medio y el Sur Global podría disminuir aún más.

Algunos en Bruselas temen que el mandato de Kallas se centre inevitablemente en la guerra de Ucrania en detrimento del conflicto que enfrenta a Israel y Hamás en Gaza, que ha puesto de manifiesto divisiones insalvables entre las capitales de la UE y una encarnizada guerra de posiciones dentro de las distintas ramas de las instituciones de Bruselas.

"Kallas ha asegurado a los Estados miembros de la UE para los que el conflicto de Oriente Próximo es importante que ella le dará prioridad", declaró a 'Euronews' una fuente conocedora de la transición en el alto cargo diplomático, bajo anonimato.

"Pero ella carece del compromiso profundo y personal que Borrell ha mostrado en la cuestión israelí-palestina. Dado que ella (Kallas) no se ha implicado tanto en el tema, me preocupa al menos un poco que la guerra de Gaza no ocupe un lugar prioritario en su agenda", declaró a 'Euronews', Evin Incir, eurodiputado del grupo de izquierda Socialistas y Demócratas (S&D).

"Oriente Medio es más complicado (para Kallas). Es un tema que está un poco más lejos", dijo a 'Euronews', Mika Aaltola, eurodiputado finlandés de la comisión de Asuntos Exteriores del PPE. "Pero Estonia bajo Kallas ha sido pragmática en su postura sobre el conflicto de Gaza". Aaltola añadió que Kallas es una "forjadora de consensos y tiene instinto para defender lo que es correcto".

Mientras algunos elogian los esfuerzos de Borrell por equilibrar las posturas enfrentadas de los Estados miembros sobre el conflicto, otros afirman que, independientemente del nombramiento, el daño que se ha causado a la reputación de la UE en Oriente Medio y el Sur Global durante su mandato es irreparable.

"Puede que Borrell haya mejorado su posición personal, pero apenas ha hecho mella en la decadente reputación de la UE en el Sur Global", afirmó Shada Islam, analista de asuntos de la UE. "La UE ha perdido la credibilidad, el peso o la influencia que le quedaban en los últimos años, y Kallas apenas podrá cambiar nada".

Kallas podría delegar la cuestión israelí-palestina

Dos fuentes conocedoras de la dinámica dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) -el brazo diplomático de la UE que dirigirá Kallas- afirmaron que poderosos funcionarios dentro de la burocracia de la institución han pretendido estrechar su control sobre la política de la UE en Oriente Próximo, paralizando los propios esfuerzos de Borrell por ejercer presión diplomática sobre el Gobierno israelí.

Explicaron que con Kallas, los responsables de la toma de decisiones más "proisraelíes" dentro del ejecutivo ampliado, incluida la propia presidenta de la Comisión, Von der Leyen, podrían ejercer más influencia en la respuesta del bloque a la guerra de Gaza.

Kaja Kallas, a la izquierda, y Ursula von der Leyen, a la derecha Dati Bendo/ EU/Dati Bendo

Von der Leyen se enfrentó a duras críticas por su respuesta inmediata al conflicto, al no pronunciarse sobre la emergencia humanitaria en la que estaba sumida la Franja de Gaza.

La confusa reacción de su Ejecutivo también provocó reacciones en contra, como cuando el comisario europeo húngaro Olivér Várhelyi anunció unilateralmente que la UE suspendería toda ayuda a los palestinos, a pesar de la catástrofe humanitaria. El Ejecutivo dio marcha atrás horas después, pero Várhelyi no fue reprendido públicamente por sus acciones.

Esto ha alimentado el descontento entre comunidades de toda Europa, así como entre funcionarios que han acusado a la institución que los emplea de no defender sus ideales de derechos humanos, paz y Estado de Derecho.

Para el eurodiputado Evin Incir, Borrell ha sido un contrapeso a las fuerzas dentro de las instituciones de la UE -en particular Von der Leyen y Várhelyi- que tardaron en denunciar las violaciones israelíes del derecho internacional humanitario.

"Creo firmemente que si no fuera por los partidos progresistas del Parlamento y por Borrell, podríamos haber visto una UE que hubiera seguido cerrando los ojos a una solución de dos Estados, sin atreverse siquiera a mencionarla", dijo Incir.

"Si no hubiera sido por él, podríamos haber tomado un camino totalmente distinto al que al final tomó la Unión", añadió.

"Borrell ha conseguido poner de relieve las violaciones israelíes del derecho internacional, pero también el bloqueo de la toma de decisiones por parte de los Estados miembros. Cada vez está más frustrado públicamente en este sentido", declaró a 'Euronews' Hugh Lovatt, responsable de política del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

Entre las propuestas de Borrell para ejercer presión diplomática sobre Israel figuran sancionar a los ministros israelíes extremistas y convocar a Israel para debatir su cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos del acuerdo de cooperación UE-Israel. Ha maniobrado para presentar estas propuestas a pesar de las objeciones de los Estados miembros.

"El riesgo (para Kallas) es no ser capaz de pasar de esas declaraciones a la acción efectiva, y también no ser capaz de aprender las lecciones de anteriores Altos Representantes en términos de cómo lidiar con la dinámica de los Estados miembros y los procesos internos de toma de decisiones", explicó Lovatt.

La Política Exterior de la UE se fragmenta

Si Kallas deja que su apoyo a Ucrania defina su mandato, también podría dar lugar a una mayor ambigüedad sobre la famosa pregunta "¿A quién llamo si quiero llamar a Europa?" acuñada por el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.

Aunque Von der Leyen aún no ha desvelado las carteras que definirán el mandato de su próximo equipo, se ha comprometido a nombrar un nuevo comisario europeo para el Mediterráneo.

Esto significa que la actual cartera de Olivér Várhelyi se dividirá para delimitar los llamados países de la "ampliación" -tanto en los Balcanes Occidentales como en el flanco oriental- de otros países vecinos de Oriente Medio y el Norte de África.

Josep Borrel, a la izquierda, y Kaja Kallas, a la derecha Aron URB/EU

Hussein Baoumi, de Amnistía Internacional , declaró a 'Euronews' en julio que la decisión es un "reflejo" del doble rasero con que Von der Leyen ve la cooperación con las dos regiones.

"El grupo de la ampliación (...) estará más orientado a los valores, tratando de afianzar la democracia, la estabilidad y el Estado de Derecho", dijo Baoumi, "mientras que la Comisaria para el Mediterráneo se centrará más en cuestiones relacionadas con la energía, la seguridad, la migración y una cooperación bastante vaga en áreas de interés mutuo".

"Para los países de la ampliación los valores son muy importantes y estos países deben atenerse a las normas de la UE, mientras que con el Mediterráneo estas cuestiones pasan a un segundo plano", añadió. "Este es un mensaje muy claro de que la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho está reservada a un determinado grupo de países que tienen futuro en la Unión Europea".

Un mayor papel del comisario para el Mediterráneo en las relaciones de la UE con los países de Oriente Medio podría significar que la relevancia de Kallas como actor en la región se diluyera aún más.