La perspectiva de una ofensiva israelí en Rafah, donde se refugian cientos de miles de personas, ha desatado la indignación en todo el mundo.

Un grupo de funcionarios de instituciones de la UE ha marchado en silencio por las calles de Bruselas este miércoles en Bruselas para lamentar las vidas perdidas en Gaza y lo que describieron como la "muerte" de los valores europeos.

Los funcionarios, que defendieron su imparcialidad y el carácter apolítico de la manifestación, afirman que en Gaza se están violando los valores fundamentales de la dignidad humana, la paz y el Estado de Derecho por cuya defensa fueron contratados, y que la UE debe actuar.

Devolver la paz a la Franja de Gaza

Los manifestantes también dijeron que, como proyecto de paz, la UE tiene la responsabilidad de contribuir más a los esfuerzos internacionales para devolver la paz a Gaza, devastada por la guerra.

En un "funeral" simbólico, representaron el entierro del derecho internacional, los Tratados de la UE y la Convención sobre el Genocidio. Junto a las bolsas se colocó una cruz con las palabras 'RIP to never again' (RIP para nunca más), ya que los manifestantes afirmaron que la Convención contra el Genocidio está siendo socavada.

No se vieron banderas ni signos de afiliación política mientras el personal guardaba un minuto de silencio en señal de duelo por las vidas palestinas perdidas en el conflicto de Gaza. El número de muertos asciende ya a unos 35.000, según las autoridades dirigidas por Hamás.

Es la segunda manifestación de este tipo que tiene lugar en el barrio comunitario de Bruselas desde que estalló el conflicto tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

Ha sido convocada por cientos de funcionarios y de personal que trabaja en las instituciones de la UE y en torno a ellas Manus Carlisle Empleado de la Comisión Europea

"Esta asamblea pacífica ha sido convocada por cientos de funcionariosque trabajan en las instituciones de la UE y en torno a ellas", declaró Manus Carlisle, empleado de la Comisión Europea y uno de los organizadores de la marcha.

Se cree que más de 100 miembros del personal estuvieron presentes en la marcha, aunque los organizadores aún no han confirmado las cifras oficiales.

"Estamos aquí para defender esos valores y principios que todos apreciamos tanto y que creemos que no se respetan en estos momentos en que continúa el ataque en Rafah, Gaza y Cisjordania", añadió.

Una mujer porta una cruz en la que se puede leer 'RIP never again' durante la manifestación en Bruselas. Euronews

La marcha en Bruselas se produjo cuando las conversaciones para un alto el fuego, auspiciadas por Catar, Egipto y Estados Unidos, no dieron resultado. Israel rechazó la propuesta más reciente después de que Hamás la aceptara.

A pesar de las protestas internacionales, Israel parece estar lanzando su esperada ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde se calcula que se refugian 1,4 millones de palestinos. Israel ordenó a muchos de ellos que evacuaran la zona por su propia seguridad.

Rafah, el último bastión de Hamás en Gaza, según Israel

Israel afirma que Rafah es el último bastión de Hamás en Gaza y que dispone de información de inteligencia que sugiere que el paso fronterizo de Rafah, principal vía de entrada de ayuda, se estaba utilizando con fines "terroristas".

Israel reabrió el miércoles el paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Gaza tras haber cerrado el martes todo acceso de ayuda.

El martes, el principal diplomático de la UE, Josep Borrell, advirtió de que una ofensiva terrestre en Rafah supondría muchas más muertes de civiles, "digan lo que digan", en una aparente pulla al gobierno israelí.

Von der Leyen, por su parte, ha prometido tomar medidas si el Gobierno de Netanyahu procede a un asalto a gran escala en Rafah, perspectiva que calificó de "inaceptable".

Los 27 líderes de la Unión Europea llevan pidiendo un alto el fuego en Gaza desde finales de marzo, pero muchos ciudadanos europeos consideran que la postura profundamente dividida del bloque ante el conflicto ha socavado su impacto diplomático.

Las protestas contra la actual ofensiva israelí en Gaza y la crisis humanitaria resultante han aumentado en los últimos días en universidades de todo el bloque, muchas de las cuales piden la suspensión de las asociaciones de la UE con universidades israelíes.

Un portavoz de la UE ha reiterado este miércoles que las asociaciones del bloque con universidades israelíes en el marco del programa Horizonte Europa deben cumplir "principios éticos", y que las entidades de los territorios ocupados por Israel no son elegibles.

"Los líderes de la UE tienen que ir más allá"

Sara, una de las funcionarias de la UE que participó en la protesta, declaró a 'Euronews' que "los líderes de la UE tienen que ir más allá".

"Estoy aquí como alguien que trabaja cada día para hacer de la UE un lugar mejor, y la UE no puede ser un lugar mejor si el mundo no es un lugar mejor", dijo.

"Nosotros, como Unión Europea, tenemos una enorme responsabilidad hacia Gaza, hacia Palestina", añadió. "No podemos tolerar el odio, no podemos tolerar la violencia, no podemos tolerar este genocidio".