Han pasado a la final 10 diez de los 15 participantes, entre ellos el cantautor croata Baby Lasagna, el dúo ucraniano Alyona Alyona y Jerry Heil, y el cantante irlandés Bambie Thug. España tiene pase directo a la final por ser uno de los países fundadores del Festival.

La 68ª edición del Festival de Eurovisión está en pleno apogeo.

Anoche, artistas de toda Europa y de otros países se subieron al escenario en la primera de las dos semifinales celebradas en la ciudad sueca de Malmö. Esta semifinal, junto con una segunda prevista para el jueves, reducirá los 37 países participantes a 26 finalistas que competirán en la gran final del sábado en un ambiente de celebración pero también de protesta.

Baby Lasagna, representante de Croacia. Credit: Martin Meissner/AP

Diez de los quince finalistas de la primera semifinal fueron elegidos por los telespectadores. Entre ellos se encuentra el cantautor croata Baby Lasagna, cuyo contagioso tema electro 'Rim Tim Tagi Dim' es actualmente uno de los favoritos para ganar, junto al dúo ucraniano formado por la rapera Alyona Alyona y el cantante Jerry Heil, que representan a su asediada nación con el himno 'Teresa & Maria'.

Iolanda, representante de Portugal. Credit: Martin Meissner/AP

¿Qué países estarán en la final de Eurovisión?

También han pasado a la final el cantante irlandés de estilo gótico Bambie Thug, el finlandés Windows95man, la cantante portuguesa I****olanda, así como las candidaturas de Chipre, Lituania, Luxemburgo, Serbia y Eslovenia. Islandia, Azerbaiyán, Polonia, Moldavia y Australia fueron eliminados.

Protestas propalestinas en la semifinal de Eurovisión

No tardó en producirse la primera protesta propalestina en el escenario. El ex concursante sueco de Eurovisión Eric Saade, que no participaba en el concurso, lució en la muñeca durante la actuación inaugural un pañuelo 'keffiyeh' tradicional de Oriente Medio, que se ha convertido en un símbolo internacional del sentimiento propalestino.

Un portavoz de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha declarado: "El Festival de Eurovisión es un programa de televisión en directo. Todos los artistas son informados de las reglas del concurso, y lamentamos que Eric Saade optara por comprometer la naturaleza apolítica del evento".

Eric Saade, artista sueco de origen palestino. Credit: Martin Meissner/AP

Saade, cuyo padre es de origen palestino, ha expresado constantemente su oposición a la participación de Israel en el concurso. La UER, organismo organizador del concurso, se ha resistido a las peticiones de que se excluya a Israel de la competición.

Sin embargo, sí ordenó a Israel que cambiara la letra de la canción con la que competía, titulada originalmente 'Lluvia de octubre', por considerarla una referencia al ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre.

¿Por qué participa Israel en Eurovisión?

La canción pasó a llamarse 'Hurricane' y se permitió a la cantante israelí Eden Golan seguir en el concurso. Jean Philip De Tender, director general adjunto de la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora de Eurovisión, declaró a 'Sky News' que prohibir a Israel "habría sido una decisión política, y como tal (una) que no podemos tomar".

Preocupación por la seguridad de Eurovisión

La seguridad es estricta en la ciudad sueca, que espera una afluencia de unos 100.000 seguidores de Eurovisión, junto con decenas de miles de manifestantes propalestinos. Están previstas manifestaciones el jueves y el sábado contra la guerra entre Israel y Hamás, que ha dejado casi 35.000 palestinos muertos.

Seguridad con motivo del Festival de Eurovisión. Credit: Johan Nilsson/TT

Están prohibidas las banderas y los carteles, salvo las banderas nacionales de los participantes y la bandera del orgullo arco iris. Esto significa que las banderas palestinas están prohibidas dentro del recinto del Malmö Arena.