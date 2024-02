El tira y afloja entre Eurovisión e Israel continúa, ya que dos canciones - "October Rain" y su segunda finalista, "Dance Forever"- han sido rechazadas al parecer por su carácter "político". Israel tiene hasta el 11 de marzo para presentar una canción que cumpla las normas del festival.

¿Podrá Israel participar en la 68ª edición del Festival de Eurovisión? No lo tiene nada claro, ya que el país se enfrenta a la descalificación de su primera canción seleccionaday de su finalista. La semana pasada, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo que organiza el famoso concurso, insinuó que podría rechazar a la candidata de Israel, la cantante rusoisraelí de 20 años Eden Golan, por el carácter "político" de su canción.

La canción en cuestión, "October Rain", hace referencia a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, con letras como: "No queda aire que respirar / No hay lugar para mí" y "Todos eran buenos niños, cada uno de ellos". La canción también menciona a las 'flores', que a menudo se utiliza como código militar para referirse a las víctimas mortales de la guerra.

"Bailando en la tormenta / No tenemos nada que esconder", canta Eden Golan. "Llévame a casa / Y deja el mundo atrás / Y te prometo que esto no volverá a ocurrir / Todavía estoy mojado por esta lluvia de octubre / Lluvia de octubre".

La ministra de Cultura israelí, Miki Zohar, se ofendió por la sugerencia de que la letra fuera política. La canción es "conmovedora" y "expresa los sentimientos del pueblo y del país en estos días, y no es política", escribió en las redes sociales. "Pido a la Unión Europea de Radiodifusión que siga actuando con profesionalidad y neutralidad, y que no deje que la política afecte al arte", añadió.

Ahora, según información de la web israelí de noticias YNET, la UER también habría rechazado la segunda canción presentada, "Dance Forever". Citando fuentes anónimas del Ministerio de Asuntos Exteriores, el medio ha informado de que "la opción alternativa también ha sido descartada".

Dance Forever" quedó segunda por detrás de "October Rain" en la votación de los jurados especiales, y es la canción alternativa del país para el Edén Golán. La letra está en inglés, salvo algunas frases en hebreo. YNET publicó la letra de la canción, pero no explicó las razones de la rumoreada descalificación.

Una posible razón podría ser que "Dance Forever" se refiere al atentado de Hamás contra el festival Nova Music el 7 de octubre, en el que murieron 364 personas.

Aquí está la letra de "Dance Forever" en inglés:

My mind hiding

I don’t know what’s right

Take me to the right road

There’s no more time and I can’t go wrong

Breath in

I know that I’m strong

I brake all the chains

I’m on the edge now

Watch me fly away

Oh dance like an angel

Oh you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh dance like an angel

Drowning in the sunrise

My heart is so cold, but my soul is on fire

Someone is calling from paradise

The hope doesn’t stop, it just spreads its wings

It is like a million stars that suddenly light up in the sky

Heart on fire I’m a fighter

Don’t stop the music

Turn it up louder

I spread out me wings

Flying through the sky hear violins

Angels don’t cry

They only sing

Still feel the ground

Beneath my feet

Letra en español:

Mi mente escondida

No se que es correcto

Llévame al camino correcto

No hay más tiempo y no puedo equivocarme

respira

se que soy fuerte

freno todas las cadenas

Estoy al límite ahora

Mírame volar lejos

Oh baila como un ángel

Oh, lo recordarás

que bailaré por siempre

volveré a bailar

Oh baila como un ángel

Ahogándose en el amanecer

Mi corazón está tan frío, pero mi alma está en llamas.

Alguien llama desde el paraíso

La esperanza no se detiene, sólo extiende sus alas.

Es como un millón de estrellas que de repente se iluminan en el cielo.

Corazón en llamas, soy un luchador.

No pares la musica

Sube el volumen más alto

Despliego mis alas

Volando por el cielo escucha violines

los angeles no lloran

ellos solo cantan

Todavía siento el suelo

Bajo mis pies

La radiotelevisión pública israelí (KAN) hizo saber previamente que no tenía "ninguna intención de sustituir" la canción 'October Rain'. "Si no es aprobada por la UER, Israel no podrá participar en el concurso", llegó a amenazar.

En una conferencia celebrada el pasado fin de semana en Jerusalén, el presidente israelí, Isaac Herzog, pidió un diálogo "inteligente" entre la UER y la KAN para que su país pueda participar en Eurovisión. "Creo que es importante que Israel aparezca en Eurovisión, y esto es también una declaración porque hay haters que intentan echarnos de todos los escenarios", dijo Herzog.

La UER había rechazado anteriormente las peticiones de que se excluyera a Israel de la competición debido a la guerra de Gaza. Los organizadores fueron criticados por excluir a Rusia por su guerra en Ucrania, pero incluir a Israel, acusado de llevar a cabo un genocidio en Gaza.

Las opiniones siguen divididas. En varios países, como Finlandia, Islandia y Suecia, se han hecho llamamientos al boicot del concurso. Por otra parte, más de 400 creativos de la industria del espectáculo han firmado una carta en apoyo de la inclusión de Israel en Eurovisión este año, entre ellos Helen Mirren, Gene Simmons y Boy George.

Israel tiene hasta el 11 de marzo para presentar una canción que cumpla las normas de Eurovisión. La final de Eurovisión 2024 se celebrará en Malmö (Suecia), tras la victoria de la cantante Loreen el año pasado.