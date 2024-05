"12 PUNTOS PARA..." Estas son nuestras predicciones sobre qué grupo ganará Eurovisión este año.

Las semifinales del Festival de la Canción de Eurovisión son la semana que viene, antes de la Gran Final el sábado 11 de mayo.

Dejando a un lado toda la controversia y los problemas de seguridad, el equipo de Cultura de Euronews ha elegido a sus favoritos para la gloria.

La mejor elección de Theo Farrant: Nemo — 'The Code' (Suiza)

Si tuviera que apostar por un ganador de Eurovisión este año, sería 'The Code' de Nemo, que representa a Suiza.

¿Por qué? Bueno, en primer lugar, es mi favorita del grupo; una canción increíblemente original y pegadiza. En segundo lugar, actualmente es la favorita de las casas de apuestas.

'The Code' es una tontería. Mezcla batería y bajo, pop-rap y ópera. Imagina lo que obtendrías si encerraras a Chase & Status, Macklemore y Pavarotti en un estudio y los obligaras a crear un candidato para Eurovisión.

Si bien eso puede parecer una receta para el desastre, la canción suiza de alguna manera logra evitar parecer un truco y, en cambio, ofrece algo que Eurovisión nunca antes había escuchado realmente. Es a la vez alocada y brillante.

Una parte importante de la magia es la impresionante interpretación vocal de Nemo, un chico de 24 años que no es binario, de quien preveo que escucharemos mucho más después de la competición. La canción refleja su viaje de autodescubrimiento y aceptación a través de una simple metáfora del código informático binario.

Si bien las letras son bastante sencillas, tienen un gran impacto. Ganando intensidad gradualmente, cambiando entre estilos e interpretaciones vocales, 'The Code' culmina en un clímax de pura grandeza orquestal que haría sonrojar a James Bond. Las cuerdas altísimas y la batería enérgica acompañan a Nemo mientras se convierte en un poderoso falsete para el estribillo final.

En lo que respecta a la puesta en escena, la canción tiene un enorme potencial para convertirse en un espectáculo visual. Me imagino la proyección de códigos informáticos en el escenario, destellos de pirotecnia sobre la letra «I went to Hell and back to find myself on track» y un vestuario fabuloso de otro mundo.

Si Nemo es capaz de interpretar la canción esa noche, lo que sería una gran hazaña teniendo en cuenta el desafío de las líneas vocales, creo que fácilmente podría volver a hacer historia en Suiza, uniéndose a leyendas anteriores como Lys Assia y Céline Dion.

Es mejor empezar a ahorrar para Eurovisión 2025, amigos, ¡porque Ginebra no es barata! TF

La mejor elección de Anca Ulea: Joost Klein — 'Europapa' (Países Bajos)

Bien, hablemos de 'Europapa'. Antes que nada, ¿has escuchado alguna vez un nombre que suene más a Eurovisión para una canción?

La canción holandesa de este año de Joost Klein, de 26 años, es un éxito efervescente del techno-pop y una época tremendamente buena. Entendió claramente la tarea y merece cierto reconocimiento por parte de los votantes de Eurovisión.

En el vídeo musical oficial publicado el 29 de febrero, que ya cuenta con más de 21 millones de reproducciones, Klein se inspira en los dibujos animados de principios de la década de 2000. Sus expresiones exageradas y su vestuario surrealista, que incluye un sombrero de vaquero de 10 galones y un traje azul con hombreras de tamaño cómico, son dignos de una final de Eurovisión.

Pero a diferencia de algunos artistas de Eurovisión de todos los años, Klein se asegura de que su canción no esté separada del país al que representa. Por el contrario, hay muchas cosas que hacen que 'Europapa' sea muy, muy holandesa.

Nativo de Frisia, actúa frente a un molino de viento, se sienta en una cena inspirada en La última cena con los anteriores artistas holandeses de Eurovisión S10 y René Froger, y rinde homenaje a Gabber, la subcultura techno netamente holandesa que surgió en la década de 1990.

Así que 'Europapa' es pegadizo, exagerado e innegablemente holandés. Pero la verdadera razón por la que creo que merece el éxito en Eurovisión es la historia detrás de la canción. A pesar de su superficie efervescente, 'Europapa' es una reflexión profunda sobre la relación de Klein con sus padres fallecidos. La letra menciona a su padre, que murió de cáncer cuando Klein tenía 12 años, seguido por su madre un año después. Según Klein, la canción es un homenaje a la visión optimista del mundo de su padre.

'Europapa' trata sobre un huérfano que viaja por toda Europa (y más allá) para encontrarse a sí mismo y contar su historia, dijo Klein. '"Al principio, la gente no lo reconoce, pero él aprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para dejarse ver. 'Europapa' es un homenaje a mi padre. Cuando me crió, me transmitió una visión amplia del mundo".

La última vez que los holandeses ganaron el concurso fue en 2019, con la ya omnipresente canción de Duncan Laurence 'Arcade', pero desde entonces ha sido una batalla ardua para los Países Bajos.

¿Podría ser Joost Klein el ganador que los Países Bajos estaban esperando? Las casas de apuestas sitúan actualmente al candidato holandés en tercer lugar, con un 15% de posibilidades de ganar la final. Yo, por mi parte, no puedo esperar a ver su actuación en el escenario. AU

La mejor elección de Jonny Walfisz: Baby Lasagna - 'Rim Tim Tagi Dim' (Croacia)

Voy a decir lo que todos pensamos. El Festival de la Canción de Eurovisión del año pasado estaba amañado. Por supuesto que lo era. El 50 aniversario de la victoria de ABBA con su canción 'Waterloo' este año significó que los organizadores tuvieron que hacer que la competencia regresara a Suecia. A pesar de la insistencia de ABBA de no unirse a la noche para reunirse sobre el escenario en Malmö, la ciudad ya ha anunciado que inaugurará ABBA World y que el espectáculo en sí incluirá un enorme homenaje al grupo.

Para organizar esta edición, Suecia presentó a Loreen como su cantante el año pasado. Dado que ganó en 2012 con su canción 'Euphoria', fue una decisión francamente antideportiva. Sin embargo, su divertida canción 'Tattoo', aunque colindante con 'Euphoria', les valió la victoria, sobre todo gracias a la gran cantidad (aunque sospechosa) de votos del jurado a su favor.

La ganadora de 2023 debería haber sido, por supuesto, Finlandia, subcampeona. La canción de Käärijä, 'Cha Cha Cha', se llevó la mayor parte del televoto, que es transparente y legítimo. Merecidamente. Fue un soplo de aire fresco con su combinación de euro-pop chintzy, metal nórdico y extravagantes imágenes en directo.

No podemos cambiar el pasado, pero podemos expiarlo con acciones futuras. Por eso Croacia merece ganar este año. Tras dos años de victorias demasiado seguras, es el país con la participación más extraña en la competición de 2024. Los bichos raros solían ganar Eurovisión con regularidad. Ese es el objetivo de Eurovisión. Solíamos ser un continente.

Incluso antes de hablar de la canción, está claro que los croatas están en lo cierto al elegir un grupo llamado Baby Lasagna para representarlos. ¿Es una referencia a su vecina geográfica y cultural, Italia? Eso casi tendría sentido. Según Wikipedia, a Baby Lasagna, cuyo nombre real es Marko Purišić, se le ocurrió su nombre cuando tenía dolor de cabeza en Novigrad. ¡Por supuesto!

'Rim Tim Tagi Dim' fue escrita por el propio Sr. Lasagna y recuerda a 'Cha Cha Cha' del año pasado en la forma en que utiliza la estética por excelencia de Eurovisión de combinar la instrumentación del heavy metal con los toques folclóricos del país natal. Es un clásico instantáneo sin sentido que se golpea la cabeza, se pisa los pies y se canta a la vez.

El Sr. Lasagna dice que la canción trata sobre jóvenes campesinos que abandonan el campo en busca de oportunidades en países extranjeros. Es hora de que a este joven rural se le permita regresar a casa desde Malmö y llevarse consigo el Festival de la Canción de Eurovisión para 2025. JW

La mejor elección de David Mouriquand: Bambie Thug — 'Doomsday Blue' (Irlanda)

Preveo que a la italiana Angelina Mango, con su canción 'La Noia', le va bien este año y, después de haberme hecho todas las canciones (mis oídos gritan un asesinato sangriento), mi colega Theo dice la verdad: las probabilidades están muy a favor de Suiza. Sin embargo, a modo de argumento, pensemos en la canción irlandesa Bambie Thug y su canción 'Doomsday Blue'.

La artista no binaria mitad irlandesa y mitad sueca (cuyo nombre real es Bambie Ray Robinson) es oriundo del condado de Cork, y su canción destaca no solo por su mezcla de género electro-metal-pop que contrasta con algunas de las canciones más obvias de Eurovisión de este año, sino también por sus temas de amor no correspondido, traición y las diversas referencias ocultas a lo largo de la obra.

No es de extrañar teniendo en cuenta que la brujería es, según se informa, una parte importante de la vida de Bambie Thug, y el hecho de que inventaran su propio género musical llamado 'Ouija-Pop', en honor a la tabla de ouija que, no olvidemos, permitió a Regan comunicarse con el Capitán Howdy. Me detengo ahí, de lo contrario esta predicción se convertirá en otra de mis diatribas sobre cómo El exorcista es la mejor película de todos los tiempos.

La magia se puede escuchar en el conjuro inicial: "Avada Kedavra, hablo para destruir/Los sentimientos que tengo, no los puedo evitar/A través de lenguas retorcidas, un hechizo".

¿Quién no ha pensado en hechizar a un ex? Sé honesto, ahora. Es identificable de forma inminente.

Y sí, antes de que todo el mundo dé un giro a sus capas góticas de Barbiecore, Bambie ha abordado el hecho de que la "maldición asesina" popularizada por la franquicia de Harry Potter resulta un tanto extraña debido a la controvertida postura de J.K. Rowling sobre las cuestiones transgénero. Afirmaron que no eran fanáticos de la autora, sino más bien fanáticos de su habilidad con el lenguaje.

Dicho esto, también vale la pena insistir en la historia de Bambie. Según Bambie, inicialmente solicitaron la Eurocanción 2024 para borrar los recuerdos de haber sido violadas en mayo de 2023 por un conocido anónimo. Al haber sido seleccionados este año, se han convertido en los primeros participantes de Eurovisión que no son binarios (es decir, se unirán al mencionado Nemo este año por esta distinción), lo que es digno de celebrar y, a la vez, algo sorprendente teniendo en cuenta la representación y el número de seguidores de la comunidad LGBTQIA+ en el certamen.

Y si necesitabas otra razón para defender a Bambie Thug, ten en cuenta que su inclusión en Eurovisión ha sacado a algunas figuras conservadoras irlandesas de sus pésimas criptas, y muchos califican a Bambie de demasiado despierto y demasiado satánico para representar a Irlanda. Incluso hubo un sacerdote católico irlandés, el padre Declan McInerney, que criticó a Bambie y sermonizó diciendo que "el pobre diablo no puede cantar ni bailar".

Todo está mal, padre. Si hay algo que el diablo puede hacer, es bailar. Y a Eurovisión le vendría bien un poco más de oscuridad, una pizca de desesperación disipándose y muchos más gritos de brujas sobre estribillos pop y riffs de guitarra. Vote a Bambie Thug. DM

La mejor elección de Elise Morton: alyona alyona & Jerry Heil - 'Teresa & Maria' (Ucrania)

Hace tiempo que soy fan de las superestrellas ucranianas Alyona Alyona y Jerry Heil, ¡así que una participación en Eurovisión con ambos iba a ser la ganadora!

Su canción, 'Teresa & Maria', es tan buena como sus anteriores colaboraciones, en las que Alyona Alyona demuestra su talento para el rap junto a la distintiva voz de Jerry Heil.

Además, su canción, muy pegadiza, celebra el coraje y la fuerza de las mujeres, y nos recuerda que incluso las más grandes divas de la historia eran simplemente seres humanos... ¿Qué es lo que no me gusta?

Al aficionado a la lingüística que llevo dentro también le encanta que la canción esté principalmente en ucraniano, un idioma que estudié durante un año en la universidad y que todavía me gusta escuchar. Escuchar diferentes idiomas, en lugar de que todo esté en inglés, siempre hace que Eurovisión sea mucho más interesante.

Para conocer el trabajo en solitario de estos dos artistas tan diferentes pero igualmente geniales, te recomiendo escuchar 'Big and Funny' de Alyona alyona y 'Dream' de Jerry Heil, quien saltó a la fama por primera vez cuando publicó vídeos de ella misma cantando en YouTube.

La participación de Ucrania el año pasado, Heart of Steel de Tvorchi, quedó en sexto lugar, pero espero que Ucrania pueda quedar entre los cinco primeros, o tal vez incluso conseguir la victoria, como Kalush Orchestra en 2022. ¡Las casas de apuestas sugieren que tienen posibilidades! EM

La propuesta española: Nebulossa - 'Zorra'

Tras ganar el Benidorm Fest, no sin mucha polémica, Nebulossa defenderá España en este certamen con una canción dance con tintes ochenteros y una letra que defiende la libertad sexual de la mujer quitando estigmas heredados de palabras como la que titula la canción.

No es una canción rica a nivel vocal, pero es cierto que hace que cualquier persona que escuche esta canción quiera bailar.

Las semifinales del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrarán el martes 7 y el jueves 9 de mayo, antes de la Gran Final el sábado 11 de mayo.