El grupo, compuesto por un matrimonio alicantino, se ha hecho con el triunfo en el Benidorm Fest 2024. El himno feminista ha sido la propuesta más votada por el público y el jurado.

Blanca Paloma, la última representante de España en Eurovisión, entregó el micrófono de bronce al grupo Nebulossa tras hacerse con el triunfo en el Benidorm Fest 2024 con 156 puntos.

Este grupo alicantino, formado por María Bass y Mark Dasousa (un matrimonio que lleva junto 20 años), presentó una propuesta feminista que consiguió la máxima votación del jurado profesional, presidido por Beatriz Luengo, y del público.

'Zorra' es una canción feminista que habla de la dificultad de las mujeres para ser reconocidas por sus méritos y de lo rápido que son criticadas. Con este tema pretenden reivindicar la palabra 'zorra' para que pierda su connotación negativa y gane empoderamiento.

Nebulossa representará a España en el Festival de Eurovisión que este año se celebrará en Malmö coincidiendo con el 50 aniversario del triunfo de Abba.

Un viaje a los años 30

La agrupación de synth pop nos trasladada a un burdel clandestino de los años 30 con lámparas de flecos y un sofá carmesí de terciopelo, en una arriesgada puesta en escena donde María canta su himno acompañada por dos bailarines.

Los participantes de más edad desde Betty Missiego

María, de 55 años, rompió muchos tabúes y complejos en torno a la edad al alzarse con el triunfo. De hecho, María y su compañero Mark, de 47 años, han roto el récord de representantes españoles de más edad que, hasta esta noche, ostentaba Betty Missiego cuando participó en Eurovisión con 41 años.

La cantante se ha emocionado al conocer el resultado y no ha podido controlar las lágrimas: "Estoy viviendo un sueño, yo creo que mañana cuando me levante no me lo creeré".

'Zorra', un himno en España

Con dos millones de reproducciones en Spotify, el éxito musical se ha convertido en todo un himno en España. La letra del tema trata la liberación de los prejuicios y rechaza a quien intenta cortar las alas a las mujeres.

Una de las mitades del grupo, Mark Dasousa, explicó que 'Zorra' también es para aquel que se sienta apartado de la sociedad. Su letra es un canto a la libertad, a ser lo que cada uno quiera ser y actuar lo que te venga en gana sin que te juzguen.