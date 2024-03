Por Euronews con AP & Reuters

El conflicto armado en Gaza entre Israel y Hamás ha arrastrado a millones de refugiados a Rafah y finalmente parece que van a poder ser evacuados en lo que parece que será otro intento de negociación de paz por etapas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó el viernes el plan de la próxima operación militar en Rafah, que incluye esfuerzos para evacuar a los refugiados civiles que han llenado la ciudad. Se anunció tras una reunión del gabinete de guerra israelí.

No se conocen detalles sobre el plan de evacuación y la posterior operación militar. En particular, no se informó a Estados Unidos -según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Kirby, "sin duda nos gustaría tener la oportunidad de verlo".

Nueva propuesta de Hamás: Prisioneros, alto el fuego y retirada

Al mismo tiempo, otro plan parece estar ya en marcha, se trata de una propuesta de Hamás sugerida el jueves. Tras la misma reunión del gabinete de guerra, se anunció que Israel enviará una nueva delegación a Qatar para discutirla, a pesar de que Netanyahu calificó esta nueva propuesta de "poco realista".

El viernes, decenas de familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes se manifestaron en Tel Aviv, expresando cierto optimismo sobre la propuesta e instando a las autoridades a aprovechar la oportunidad de una tregua.

Tampoco se sabe mucho de este plan; según las agencias internacionales, detalla el canje de prisioneros: mujeres y niños a cambio de hasta 1.000 prisioneros palestinos. La segunda etapa debe ser el alto el fuego y la retirada israelí de Gaza, entonces se podría discutir el intercambio "todos por todos".

Israel niega ser responsable del tiroteo de civiles en las colas de ayuda humanitaria

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) niegan rotundamente las acusaciones de un nuevo tiroteo contra civiles que hacían cola para recibir ayuda alimentaria en el centro de Gaza.

Según fuentes palestinas, el jueves las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud al sur de la ciudad de Gaza, matando a más de 20 personas e hiriendo a más de 150.

El viernes, las FDI publicaron una grabación aérea que supuestamente muestra que fue un pistolero palestino quien abrió fuego justo en medio de la multitud; muchas personas, según las FDI, fueron atropelladas por camiones.

El Open Arms ya está descargando la ayuda

En este contexto, el buque de ayuda de bandera española Open Arms ha comenzado finalmente a descargar su carga, enviada por la organización sin ánimo de lucro 'World Central Kitchen'.

Las FDI dijeron que el buque "contenía 130 palés de material humanitario, 115 toneladas de alimentos y agua, que fueron transferidos a 12 camiones de la WCK, que los distribuirán en el norte de la Franja de Gaza".

El viaje se anunció como una prueba piloto de la nueva ruta de ayuda patrocinada, entre otros, por la Comisión Europea, pero aún no está claro si se considera un éxito y qué y cuándo seguirá.