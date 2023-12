Juegos Olímpicos de París 2024: la seguridad está en entredicho

Por Ilaria Federico

Tras el trágico atentado perpetrado en el distrito 15 de París, que se saldó con un muerto y dos heridos, ha resurgido una cuestión crucial: la seguridad.

París será la sede de los Juegos Olímpicos de 2024, un acontecimiento de talla mundial. Sin embargo, persiste la preocupación sobre la capacidad de Francia para garantizar la seguridad, especialmente a la luz de su historial de atentados terroristas.

Euronews se puso en contacto con la Prefectura de Policía de París para recabar información.

La Prefectura nos ha comunicado que se desplegarán entre 30.000 y 45.000 policías, gendarmes y soldados para garantizar la seguridad durante los Juegos. Los espectadores serán objeto de controles y cacheos, especialmente durante la ceremonia de apertura.

A pesar de estas medidas, la Prefectura de Policía subraya que la amenaza terrorista sigue siendo muy elevada.

El dispositivo de seguridad de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, prevista en el río Sena, plantea grandes interrogantes. El desfile de las delegaciones extranjeras entre el Puente de Austerlitz y el Pont d'Iéna para inaugurar los Juegos, ante los jefes de Estado reunidos cerca del Trocadero y cientos de miles de espectadores, representa un reto de seguridad colosal.

Ya a finales de octubre, el ex ministro de Deportes, David Douillet, había expresado sus reservas: "Si los indicadores de riesgo de atentado son máximos la víspera, habrá que pensar en un plan B para la ceremonia de apertura". Sin embargo, las autoridades han descartado cualquier traslado, insistiendo en las medidas de seguridad que se aplicarán.

Hemos recabado la opinión de los habitantes de la capital para conocer su punto de vista sobre la situación.

Las opiniones están divididas. Mientras algunos expresan su confianza en las medidas de seguridad, otros destacan un sentimiento de exclusión en los preparativos y su preocupación por el impacto de los Juegos en la vida cotidiana de París. En vísperas del acontecimiento, el equilibrio entre seguridad y comodidad del público sigue siendo una preocupación clave.

"Creo que las autoridades encargadas de la seguridad están haciendo el trabajo necesario para prevenir cualquier incidente. Y tengo confianza en ellas", comenta Isabelle. "Aunque es una tarea muy difícil y complicada, sobre todo por la Ceremonia de Inauguración, que creo que será en el río por primera vez en el mundo".

"Es probable que los Juegos Olímpicos sean un objetivo, pero creo que se tomarán muchas precauciones. Los principales riesgos serían los delitos menores, como los carteristas", reacciona Florent.

Algunos parisinos denuncian su exclusión de los procesos de decisión y organización delos Juegos Olímpicos: "Mi sentimiento no es de inseguridad. Mi sensación es que no me siento incluido en estos preparativos. Nunca me han preguntado mi opinión sobre el tráfico, el cierre de carriles, el cierre a los peatones, etcétera", afirma indignado un ciudadano de origen ruso que vive en la capital desde hace más de diez años. "Tengo amigos que piensan irse de París, pero no entiendo este tipo de relación. Los Juegos Olímpicos no tienen que ver con que nosotros, los ciudadanos de París, perdamos nuestra ciudad", añade.

"Tenemos que intentar racionalizar un poco lo que está pasando y alejarnos del delirio de inseguridad que no existe y no está corroborado por los hechos", exclamó otro residente. "Por otra parte, lo que habría sido bueno es tener unos Juegos Olímpicos populares y no solamente para los ricos. Eso habría sido bueno para París. Porque aquí, obviamente, estamos hablando de unos Juegos Olímpicos para ricos".

Todos los residentes entrevistados parecen estar de acuerdo en un punto: habrá muy pocos parisinos presentes en la capital durante los Juegos Olímpicos.

"Durante las Olimpiadas habrá más seguridad que en la vida cotidiana, así que creo que las cosas irán mucho mejor y, de todas formas, no creo que haya muchos parisinos en París durante las Olimpiadas. Así que será una población diferente, serán turistas que estarán encantados de estar allí", explica Virginie.