"No pensamos que este proyecto era serio. Pero aprovechamos la oportunidad, teniendo en cuenta la presencia de vino en la estación espacial internacional, tenemos la posibilidad de estudiar el impacto de la microgravedad y de la radiación solar en la evolución de los componentes del vino", comenta Philipe Darriet, profesor y director de enología del Insituto de las Ciencias de las Vides y el Vino de la Universidad de Burdeos.

Vino de Burdeos, del terruño al espacio exterior. Es el insólito viaje realizado por doce botellas del caldo francés enviadas a la estación espacial internacional. Aunque no para regocijo de los paladares de los astronautas, que no podrán probar ni gota.

