Atropello múltiple en el norte de Italia

Atropello letal en el norte del Italia. Al menos seis personas han muerto y once han resultado heridas después de que un coche embistiera a un grupo de jóvenes turistas alemanes que estaban esperando para subir a un autobús. El suceso ha ocurrido alrededor de la una de la madrugada de este domingo en la localidad de Luttach, cerca de Bolzano.

