Masivo homenaje a Soleimani en Irán entre amenazas de Estados Unidos

El Secretario de Estado de Estados Unidos ha respondido: "Ya le hemos dicho suficiente al régimen iraní. No puede salirse con la suya usando milicias y pensar que su patria estará segura y a salvo. Vamos a responder contra los verdaderos responsables de las decisiones, la gente que está causando esta amenaza . Vamos a tomarnos esto en serio y vamos a defender al pueblo estadounidense en todo momento".

El General de División Abdolrahim Mousavi, Comandante en Jefe del Ejército iraní, ha dicho que "el ataque fue, desde cualquier ángulo, una acción sucia e injustificable . Los estadounidenses no tienen más remedio que hacer comentarios buscando eclipsar lo que hicieron. En un probable conflicto en el futuro, que no creo que tengan el valor de iniciar, se revelará qué significan los números cinco y dos".

