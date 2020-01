La Profesora de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Maribor, Alexandra Lobnik, explica que es necesario "optimizar todos los procesos también para conseguir la economía y los modelos de negocio adecuados que puedan atraer a los inversores para ver y construir no sólo la planta piloto de demostración, sino también las plantas piloto industriales que pueden ser utilizadas para el tratamiento de residuos textiles"

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.