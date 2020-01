Arabia Saudí, Iraq, Kuwait, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar envían parte o la totalidad de sus exportaciones a través del Estrecho. Algunos de los productores tienen oleoductos alternativos que evitan ese paso, pero eso no es suficiente. "Hemos visto inversiones de los países de la región en la diversificación de sus vías para llevar el crudo al resto del mundo, así que Arabia Saudí tiene la capacidad de exportar por el Mar Rojo, los Emiratos Árabes también pueden exportar a través de Fuyaira que circunvala el estrecho de Ormuz. Hay algunas oportunidades para estos países de circunvalar, sin ser exactamente el mismo nivel de capacidad que vemos en los puertos del propio Golfo pero hay posibilidad de que puedan llevar el crudo al mercado internacional si hay una interrupción por un período prolongado de tiempo", asegura Bell.

