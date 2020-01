Como los niños de su edad, Alvin Berisha pasa la mayor parte de su tiempo jugando a videojuegos y contando los "me gusta" que recibe Instagram, pero este niño de 11 años acaba de ser rescatado de lo que muchos describen como el infierno.

Hace cinco años, la madre de Alvin se convirtió al Islam y abandonó la casa familiar en Italia para unirse al grupo Estado Islámico en Siria llevandose consigo a su hijo.

El padre no ha parado de buscarlo desde entonces y se embarcó en una pesadilla de viaje para traerlo de vuelta

"Sólo podía pensar en Alvin. No me interesaba nada más. Sólo estaba él. Consideré los riesgos, pero ¿qué iba a hacer? Alvin se fue el 17 de diciembre, y el 1 de enero yo estaba en Siria. Me quedé una semana buscándolo pero no lo encontré. Luego fui capturado por Dáesh", cuenta el padre de Alvin, Afrim Berisha.

Alvin y su padre se abrazan por primera vez tras rescatar al niño del campo de Al Hol en Siria Mahmoud Shikh Ibrahim

Afrim se las arregló para pagar su liberación. Por 500 euros un combatiente de Dáesh, un compatriota albanés, accedió a dejarlo ir. Pero enfrentarse cara a cara con el terror no lo disuadió. Volvió a Siria cada año, hasta que recibió una carta, prueba definitiva de la ubicación de Alvin, y luego llegó el momento más esperado, en el que pudo por fin abrazar a su hijo.

El abogado Darien Levani explica que el padre "ha asumido la responsabilidad que nuestros gobiernos no quieren asumir. Encontró a su hijo, les dijo dónde estaba, fue al campamento... y trajo imágenes para que todos las vieran".

Alvin fue encontrado herido y solo, después de que su madre fuera asesinada en la lucha por Baghouz, el último bastión de Dáesh en Siria. Pasó casi seis meses en el campo de Al Hol, donde permanecen miles de otros niños europeos.

La Cruz Roja dice que la historia de Alvin podría tener un impacto significativo en otros casos. "Algunos gobiernos iniciaron una discusión con nosotros sobre la repatriación de otros niños. Es tan complejo que no pueden decir que mañana algo vaya a pasar... probablemente tomará mucho más tiempo porque el contexto de Oriente Medio es muy volátil. La sensación es que algunos gobiernos entienden lo que se puede hacer a través de los canales de la Cruz Roja", asegura Tomaso Della Longa, portavoz de la FICR (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).

Alvin es ajeno al impacto que su historia podría tener en la política de otros gobiernos. Por ahora solo está centrado en esta segunda oportunidad y en recuperar la infancia que le robaron.