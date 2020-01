Pero, según el politólogo, el problema de Sánchez no sólo radica en la pluralidad de sus apoyos, sino también en la presión que puedan ejercer los partidos independentistas... "Nace con el elefante catalán en la habitación, y las diferentes acciones políticas de superación de la vía judicial van a marcar el devenir y el horizonte temporal del desarrollo de esta legislatura"

Una situación que puede complicar la maniobrabilidad del nuevo Ejecutivo según el politólogo Francisco Delgado: "Yo creo que la legislatura que comienza va a ser una legislatura dura y compleja que va a venir determinada por la debilidad parlamentaria con la que nace este Gobierno. Realmente, no tener garantizada una mayoría estable con la que afrontar grandes retos legislativos le va a llevar a una estrategia de alianzas y de geometría parlamentaria variable que van a dificultar el desarrollo de cambios profundos durante la legislatura" .

