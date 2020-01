La Unión Europea prepara su estrategia frente a la crisis de Oriente Medio

"Es la condición básica para evitar que Irán fabrique su propia bomba nuclear. Este sigue siendo nuestro objetivo, pero por supuesto, no podemos aceptar que Irán suspenda sus obligaciones. Tenemos que reaccionar", ha dicho Heiko Maas.

"Creo que es una de las cosas que preocupan más en Europa: la previsibilidad en relación a Washington. Y es un problema que empezó hace ya mucho tiempo", afirma Lesser. "Hemos tenido dificultades para forjar una estrategia respecto a Irán. Durante décadas hemos adoptado una actitud, pero no es lo mismo que una estrategia".

