Las tropas alemanas salen temporalmente de Irak

"Quienes están involucrados en una misión de entrenamiento, por ejemplo, ya no la están llevando a cabo. Toda la lucha de la coalición contra el grupo Estado Islámico está actualmente parada y, por lo tanto, la seguridad de nuestros soldados allí es nuestra prioridad. Seguimos la situación a diario y por ahora hemos tomado todas las precauciones para garantizar la seguridad de los soldados", ha declarado Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania.

