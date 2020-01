Los estrenos más esperados de 2020

Y para acabar, el agente secreto más conocido de la historia del cine regresa a la gran pantalla. Casi sesenta años y 24 películas han pasado desde que en 1962 se estrenara 'Dr No'. Daniel Craig interpreta a James Bond en 'Sin Tiempo para Morir', realizada por el estadounidense Cary Fukunaga.

Y Guy Ritchie vuelve al mundo de los gánsteres tras taquillazos como 'Sherlock Holmes' o 'Aladdino'. En 'The Gentlemen' un capo de la droga británico intenta vender su imperio para retirarse junto a su esposa. La critica ha llegado a decir que la historia tiene tintes racistas. El elenco está formado por Matthew McConaughey, Michelle Dockery, Colin Farrell y Hugh Grant

El cine seguirá siendo uno de los grandes atractivos del año que acaba de comenzar. Entre los estrenos más esperados, al menos en cuanto a las expectativas de taquilla, está la nueva producción de la franquicia Kingsman. En este caso, Matthew Vaughn dirige una precuela de las dos cintas previas titulada 'The King's Man: La primera misión' y protagonizada por Ralph Fiennes y Harris Dickinson.

